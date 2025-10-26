نائب:إلغاء البرلمان العراقي أفضل من وجوده

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد الشمري، اليوم الأحد، أن بعض القوى السياسية تعمدت إهمال جلسات البرلمان من أجل استثمار الوقت في تعزيز حضورها الانتخابي، مما أضعف صورة المؤسسة التشريعية أمام الشارع العراقي.وقال الشمري في تصريح صحفي، أن “عدداً من الكتل السياسية لجأت إلى تعطيل الجلسات البرلمانية بشكل متعمد، بهدف كسب الوقت واستثماره في حملاتها الانتخابية بدلاً من أداء واجبها التشريعي والرقابي”.وأوضح أن “هذه الممارسات عكست ضعف الالتزام بالمسؤولية الوطنية، وأثرت سلباً على ثقة الشارع العراقي بالمؤسسة التشريعية”.وأشار الشمري إلى أن “المرحلة التي مر بها البرلمان كانت تتطلب توحيد الجهود لتمرير القوانين الخدمية ومتابعة أداء الحكومة، لا استغلال الوقت لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة”.ويرى مراقبون أن تكرار تعطيل الجلسات النيابية يعمّق أزمة الثقة بين المواطن والطبقة السياسية، ويؤكد الحاجة إلى إصلاح شامل في آليات العمل البرلماني لضمان استمرارية الأداء التشريعي والرقابي.

