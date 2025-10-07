نائب:طريق التنمية سيكون”متعرجا”للاستفادة منه من قبل المحافظات!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب باقر الساعدي، الثلاثاء، إن “التصاميم الهندسية الخاصة بمشروع طريق التنمية، بما في ذلك الخرائط الجغرافية والتفرعات والمسارات، وصلت إلى مراحلها النهائية”، مبينًا أن “هذه التصاميم أُعدّت بدرجة عالية من المرونة وسيكون الطريق متعرجا بما يتيح استفادة أغلب المحافظات التي يمر بها الطريق، من خلال تحفيز مشاريع سكنية وصناعية وتجارية حرة على امتداده”.وأضاف الساعدي، أن “المؤشرات الحالية ترجّح انطلاق المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من عام 2026، خصوصًا مع وجود عشرات الشركات الدولية التي أبدت رغبتها في المساهمة بأعمال التنفيذ”، مشيرًا إلى أن “قيمة الاستثمارات المتوقعة في المشروع ستبلغ عشرات المليارات من الدولارات في حال استكمال جميع مراحله، سواء ما يتعلق بالطرق البرية أو خطوط السكك الحديد، وصولًا إلى الحدود العراقية – التركية ابتداءً من موانئ البصرة”.

