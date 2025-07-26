نائب:نتائج الانتخابات المقبلة مزورة بنسبة 100%

نائب:نتائج الانتخابات المقبلة مزورة بنسبة 100%
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب أمير المعموري، اليوم الخميس، عن قلقه الشديد إزاء قرار إلغاء استخدام “الحبر الانتخابي” في الانتخابات المقبلة، محذراً من أن هذه الخطوة قد تُشكل بوابة محتملة لعمليات تزوير وتكرار في التصويت لصالح الجهات المتنفذة .وقال المعموري في تصريح  صحفي، إن “موضوع إزالة الحبر يتطلب تقنيات متطورة جداً للسيطرة على مسألة عدم تكرار تصويت الناخب، وهو ما يستوجب خطوات حقيقية وحاسمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضبط قاعدة البيانات وضمان مصداقية العملية الانتخابية”.وأضاف أن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء استخدام الحبر الانتخابي لاغراض التزوير، الأمر الذي أثار تداعيات ومخاوف حقيقية داخل الأوساط السياسية، خاصة بشأن كيفية التعرف على الناخبين ومنع تكرار دخولهم إلى مراكز الاقتراع دون اعتماد وسيلة تحقق موثوقة”.وأشار إلى “وجود تساؤلات عديدة بشأن دوافع هذا القرار، متسائلاً: “هل إزالة الحبر كانت خطوة مقصودة أم غير مقصودة؟ وهل هناك دواعٍ فنية أو أمنية وراء ذلك؟ وهل كانت هناك شكاوى من استخدام الحبر في السابق؟”،وختم المعموري تصريحه بالتأكيد على أن “الحبر لم يكن عائقاً أمام إجراء الانتخابات في فترات سابقة، حتى مع وجود معارضات وأوضاع أمنية معقدة، مطالباً المفوضية باتخاذ بدائل فعالة لضمان نزاهة الانتخابات ومنع التلاعب بأصوات الناخبين لصالح الاحزاب المتنفذة التي دمرت البلاد والعباد”. 

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