نائب إطاري:التحشيد العسكري على الحدود السورية لمنع الإرهابيين من دخول العراق

نائب إطاري:التحشيد العسكري على الحدود السورية لمنع الإرهابيين من دخول العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب مختار الموسوي، السبت، عن فحوى رسالة عراقية الى دمشق.وقال الموسوي في حديث صحفي،ان” الاحداث الجارية في دمشق بكل متغيراتها مصدر قلق ليس لبغداد فحسب بل لكل دول المنطقة ككل خاصة وان هناك عدد ليس قليل من التنظيمات الإرهابية التي تنشط بشكل لافت في المشهد العام”.واضاف ان” اجندة دولية واقليمية توافقت حول سوريا والنتائج كما هي الآن في دمشق مؤكدا بان موقف بغداد واضح وثابت وهو حرصه على امنه القومي من خلال منع أي ارتدادات في الداخل والتصدي لاي محاولة ترمي للاعتداء او اختراق الحدود”.واشار الى ان” نشر عشرات الآلاف من قوات الجيش وباقي التشكيلات على الحدود مع سورية هي رسالة الى دمشق بإن أمن الحدود خط احمر وان بغداد لن تتهاون مع أي خرق وسيكون الرد ميداني على أي اعتداء يمس أمن البلاد”.

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