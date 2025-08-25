نائب إطاري:السوداني عنده الولاية الثانية أهم من الجفاف وعطش العراقيين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الولائي عارف الحمامي،الاثنين، أن الأهوار العراقية تعيش أسوأ حالاتها منذ حكومة المالكي الأولى جراء الجفاف الحاد، مشيراً إلى أن نسبة الضرر فيها تجاوزت 85% مع نفوق شبه كامل للثروة السمكية وانحسار كبير في الثروة الحيوانية.وقال الحمامي في حديث  صحفي، إن “الجفاف ضرب بقوة الأهوار في محافظات الجنوب، لاسيما ذي قار وميسان، حيث جفت مساحات واسعة بالكامل، ما انعكس بشكل مأساوي على حياة عشرات الآلاف من العوائل التي تقطن تلك المناطق”.وأضاف، أن السوداني مع الأسف عنده الولاية الثانية أهم من شحة المياه وعطش العراقيين وأن الوضع الإنساني في الأهوار أصبح يبعث على القلق ويحتاج إلى خارطة طريق عاجلة وخطط استثنائية لإنقاذ ما تبقى، ودعم الأهالي الذين يواجهون موسماً قاسياً للغاية.يذكر ان تقليص أنقرة لإمدادات المياه في دجلة والفرات كان له الأثر الأكبر في تعميق الأزمة وشمول مساحات واسعة من البلاد بالجفاف، لاسيما محافظات الفرات الأوسط والجنوب.

