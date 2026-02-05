نائب إطاري: الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني ما زالت مستمرة بشأن رئاسة الجمهورية

نائب إطاري: الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني ما زالت مستمرة بشأن رئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبر النائب عن كتلة همام حمودي النيابية الإيراني أحمد شهيد، اليوم الخميس، عن استيائه الشديد من فشل مجلس النواب في اختيار رئيس الجمهورية، مؤكدا أن وفدا من الإطار التنسيقي زار إقليم كردستان مؤخرا والتقى قيادات الحزبين الكرديين لبحث ضرورة حسم الملف خلال مدة أقصاها السبت المقبل. وقال شهيد في حديث  صحفي، إن “لا يوجد حتى الآن أي اتفاق على مرشح المكون الكردي لمنصب رئاسة الجمهورية ،مبينا أن”زيارة وفد الإطار إلى إقليم كردستان جاءت لإنهاء الخلاف الكردي حول المنصب وتجنب الفراغ الدستوري”. وأضاف أن “فشل الحزبين الكرديين في حسم اختيار رئيس الجمهورية ينعكس سلبا على أداء مجلس النواب ، مشيرا إلى أن “الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ما تزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى حلول حتى الآن”. ولفت شهيد إلى أن “الصراع بين الحزبين الكرديين الرئيسيين على رئاسة العراق بات مكشوفا ومعلنا وأن الأمور تتجه نحو إعادة سيناريو عام 2018 حين دخل الطرفان بمرشحين اثنين في معركة حسم المنصب”. 

