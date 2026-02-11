نائب إطاري: المجرى السياسي ما زال مسدوداً بشأن رئاسة الجمهورية

نائب إطاري: المجرى السياسي ما زال مسدوداً بشأن رئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر النائب الإطاري عادل صبري، اليوم الأربعاء، من خطورة استمرار الخروقات الدستورية الناجمة عن الخلافات الكردية بشأن منصب رئاسة الجمهورية.وقال صبري في تصريح صحفي، إن “الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (البارتي واليكتي) حول الاتفاق على مرشح توافقي لمنصب رئيس الجمهورية أدت إلى الدخول في فراغ دستوري، وهو أمر يشكل خطراً على العملية السياسية”، محذراً من “الوصول إلى حالة انسداد سياسي نتيجة استمرار هذه الخلافات”.ودعا “الأحزاب الكردية إلى تجاوز خلافاتها والتوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانسداد السياسي، ومعالجة أزمة الخروقات الدستورية، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، مبيناً أن “البرلمان هو الجهة الحاسمة في ظل استمرار الصراعات الكردية على منصب رئاسة الجمهورية”.يُذكر أن النائبة سروة عبد الواحد أكدت أن استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، تسبب بشكل مباشر في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا الانقسام انعكس على العملية السياسية في بغداد وأدى إلى تجاوز المدد الدستورية المحددة لهذا الاستحقاق. 

