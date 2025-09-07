نائب إطاري يدعو إلى اعتماد ستراتيجية الأحزمة الخضراء لمواجهة زحف الصحراء

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب الإطاري عارف الحمامي، الأحد، إلى اعتماد ستراتيجية الأحزمة الخضراء لمواجهة زحف الصحراء والتغيرات المناخية في محافظات جنوب العراق.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الجفاف والتصحر والمتغيرات المناخية تضغط بقوة على مناطق جغرافية واسعة لا سيما في جنوب العراق، مما يؤدي إلى انعكاسات بيئية وصحية واضحة”، مؤكداً “ضرورة الشروع باستراتيجية إنشاء الأحزمة الخضراء خصوصاً في المناطق المفتوحة والنائية التي تُعد مصدر هبوب العواصف الترابية”.وأضاف أن “العواصف الترابية تجتاح بين فترة وأخرى محافظات واسعة وتؤدي إلى ارتدادات خطيرة على الصحة، خاصة مرضى الجهاز التنفسي، فضلاً عن الأضرار البيئية الأخرى”، مشيراً إلى أن “هناك ما بين خمس إلى ست مناطق تحتاج بشكل عاجل إلى ستراتيجية الأحزمة الخضراء، من خلال الاستعانة بفرق مختصة لاختيار الأشجار التي تتلاءم مع البيئة الصحراوية، والتي يمكن أن تقلل من آثار تلك العواصف بمعدلات تصل إلى 40% على الأقل”.يذكر أن العراق يعاني من تزايد معدلات العواصف الترابية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في محافظات الجنوب والفرات الأوسط.

