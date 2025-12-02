نائب إطاري يدعو الحكومة الجديدة إلى ممارسة الضغط على تركيا لضمان حصة العراق العادلة من المياه

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في ميليشيا كتائب سيد الشهداء النائب فالح الخزعلي،الثلاثاء، البرلمان والحكومة إلى ممارسة الضغط على تركيا من أجل ضمان حصول العراق على حصصه المائية، مشددا على أن استمرار الأزمة المائية يهدد الأمن الغذائي والخدمات الأساسية في البلاد. وقال الخزعلي في تصريح صحفي، إن “السياسة التركية القائمة على تقليص حصة العراق المائية أدت إلى تفاقم أزمة المياه ، مبينا أن الحكومة مطالبة بالتحرك عبر القنوات الدبلوماسية والضغط الدولي لضمان حقوق العراق المائية”. وأضاف أن “البرلمان المقبل أمام مسؤولية كبيرة في متابعة هذا الملف الحيوي ومحاسبة الجهات المقصرة ، مؤكدا أن الحفاظ على الحصة المائية يمثل أولوية وطنية لا يمكن التهاون بها”. 

