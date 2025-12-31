نائب إيراني الأصل: قانون الحشد أول قانون سيقر في هذه الدورة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإيراني الأصل المدعو أحمد شهيد، اليوم الأربعاء، أن أولويات البرلمان في دورته الحالية تتضمن، بالتنسيق مع القوى الحشدية، تشريع مجموعة من القوانين المهمة، في مقدمتها القوانين التي تكفل حقوق مجاهدي الحشد الشعبي والقوى الأمنية بمختلف صنوفها.وقال شهيد في تصريح صحفي، إن “من أبرز هذه التشريعات منح امتيازات تتعلق بالشقق السكنية للمقاتلين في الحشد وعوائلهم، وأضاف أن “هذه الخطوات تأتي انسجاماً مع التزامات البرلمان تجاه الفئات التي قدمت التضحيات، وكذلك الشرائح المهنية والخدمية التي تحتاج إلى إنصاف تشريعي”، مشدداً على أن المجلس سيعمل على تمرير هذه القوانين بأسرع وقت ممكن.

