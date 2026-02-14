نائب: جمع تواقيع نيابية لاستضافة رئيس هيئة الاستثمار لفساده

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، النائب أحمد الشمري، السبت، عن تقديم طلب رسمي معزز بتواقيع أكثر من 50 نائباً لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، مؤكداً أن الاستجواب يستند إلى ملفات “ثقيلة” تتعلق بالفساد وهدر الأراضي.وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان تسلمت فعلياً قائمة موقعة من قبل أكثر من 50 نائباً لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، على خلفية وجود ملفات فساد مالي وإداري وتلكؤ واضح في تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية”.وأضاف أن “التهم الموجهة تتضمن منح أراضٍ استثمارية خارج الضوابط القانونية، فضلاً عن ضعف المتابعة الرقابية للهيئة على المشاريع الممنوحة للمستثمرين”، كاشفاً في الوقت ذاته عن “حراك نيابي موازٍ لجمع تواقيع إضافية تهدف لاستجواب رؤساء هيئات مستقلة أخرى خلال الفترة المقبلة”.وأشار الشمري إلى أن “رئاسة مجلس النواب أحالت طلب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رسمياً إلى الدوائر المعنية لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية  وتحديد موعد لجلسة الاستجواب”.يذكر بان اتهامات وجهت الى الهيئة الوطنية الاستثمار ُبمنح ارض داخل التصميم الأساس، وبدون بدل (مجاناً)  .

