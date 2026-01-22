نائب: حسم تشكيل اللجان النيابية خلال الجلسات المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة نور العتابي، اليوم الخميس، أن مجلس النواب سيتجه إلى حسم ملف اللجان النيابية خلال الجلسات المقبلة، مؤكدة أن هذا الملف يمثل خطوة أساسية لتنظيم عمل البرلمان. وقالت العتابي في تصريح صحفي، إن “المباحثات بين الكتل السياسية وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن توزيع اللجان”، مبينة أن “الجلسات المقبلة ستشهد تحركا جديا لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي”. وأضافت أن “استكمال تشكيل اللجان سيعزز من الدور التشريعي والرقابي للمجلس”، مؤكدة أن “المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل عمل هذه اللجان بما ينسجم مع متطلبات المرحلة”. 

