نائب سابق:فساد كارثي في ملف تنفيذ المشاريع الخدمية
 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب  الإطاري السابق عبد الهادي السعداوي، اليوم الأحد، وجود فساد كبير في ملف المشاريع الخدمية بالعراق، مشيراً إلى غياب دور الجهات الرقابية في محاسبة المتسببين بانهيار المشاريع التي كلفت الدولة مليارات الدنانير.وقال السعداوي في تصريح صحفي، إن “حادثة انهيار الجسر في محافظة كربلاء تمثل كارثة حقيقية تعكس عمق الفساد المستشري في تنفيذ المشاريع الخدمية”، مضيفاً أن “هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وقد سُجلت حالات مشابهة كثيرة دون أن تتحرك الجهات الرقابية لمحاسبة الشخصيات الفاسدة المتورطة”.وأوضح أن “العديد من الشركات المرتبطة بأحزاب سياسية متنفذة تسيطر على المشاريع الخدمية، وتقوم باستخدام مواد رديئة وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة، ما أدى إلى انهيار عدد من هذه المشاريع”.وأضاف السعداوي أن “بعض الشخصيات السياسية تستغل المشاريع الوهمية كأداة للدعاية الانتخابية وتسوّق نفسها إعلامياً على أنها صاحبة إنجازات، لكن حادثة الجسر الأخيرة فضحت هذه المحاولات وكشفت حقيقتهم قبيل بدء الموسم الانتخابي”.يُذكر أن محافظة كربلاء شهدت مؤخراً انهيار جسر تم إنشاؤه باشراف حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ما أثار موجة انتقادات واسعة وتشكيكاً في جدية الحكومة بتنفيذ مشاريع حقيقية، في وقت يرى مراقبون أن الحادث قد يُضعف فرص السوداني في الانتخابات المقبلة.

