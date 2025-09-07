آخر تحديث:
نائب إطاري يدعو إلى اعتماد ستراتيجية الأحزمة الخضراء لمواجهة زحف الصحراء
نائب سابق:فساد كارثي في ملف تنفيذ المشاريع الخدمية
ائتلاف المالكي: لا ولاية ثانية للسوداني
المالية النيابية:السبب في تأخر صرف رواتب المتقاعدين بإلغاء صندوق التقاعد وتحويل أمواله إلى جهات حكومية
مصدر حكومي:السوداني غض النظر عن سرقة السعودية للانبوب النفطي العراقي
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
