نائب سابق: الحكومة والبرلمان وراء شحة المياه في العراق بسبب الفشل والفساد

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب السابق ثائر الجبوري، الخميس، إجهاض فكرة إنشاء مجلس أعلى للمياه في العراق، فيما حذر من أن بغداد ستواجه خمس تعقيدات خطيرة خلال عام 2026.وقال الجبوري، في حديث صحفي، إن “السعي كان قوياً خلال وجودنا في لجنة الزراعة والمياه النيابية لتشكيل مجلس أعلى للمياه بصلاحيات كاملة، لإدارة ملف حيوي يمسّ الأمن القومي العراقي بشكل مباشر”، مبيناً أن “خطورة ملف المياه وتداعيات الجفاف باتت واضحة، لا سيما على مناطق الجنوب والفرات الأوسط، والتي كانت ملامحها قاسية جداً خلال صيف 2025، وربما ستكون أشد قسوة خلال 2026”.وأضاف أن “الموجات المطرية المتكررة لم تُسعف الخزين المائي في السدود الرئيسية بكميات كافية، ولا تزال جميع السدود ضمن الدائرة الحمراء”، مشيراً إلى أن “فكرة إنشاء المجلس الأعلى للمياه أُجهضت للأسف، ما سينعكس بارتدادات قاسية تتعلق بالمشاكل التي يسببها شح المياه وآليات التعامل مع الخزين المتاح”.وأوضح الجبوري أن “المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى تقنيات حديثة في الري، مع تعزيز وعي المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك والتعامل الجاد مع مظاهر الهدر غير المبرر”، مؤكداً أن “ملف المياه ملف حيوي، ويجب التعاطي معه بواقعية وموضوعية في ظل التحديات الراهنة”.

