نائب: ضغوط داخلية وخارجية وراء عدم انتخاب رئيس الجمهورية
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب حامد عباس، الأربعاء، من خطورة رضوخ بعض الأطراف لتدخلات “دول إقليمية” في ملف اختيار رئيس الجمهورية، فيما كشف عن نتائج حراك الإطار التنسيقي داخل إقليم كردستان.وقال عباس في تصريح صحفي، إن “العملية السياسية تواجه ضغوطاً خارجية وإقليمية تهدف للتأثير على هوية مرشح رئاسة الجمهورية”، مشدداً على أن “القرار يجب أن يبقى وطنياً وبعيداً عن أي إملاءات تستهدف فرض إرادات معينة على حساب المصلحة العليا”.وأضاف أن “الأحزاب الكردية دخلت في مفاوضات مكثفة لحسم موضوع منصب الرئيس وتجاوز نقاط الخلاف”، مشيراً إلى أن “هذا الحراك جاء عقب زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى إقليم كردستان، وأوضح عباس أن “جهود الإطار التنسيقي تتركز حالياً على دفع الأطراف الكردية نحو التوافق لضمان المضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة دون معوقات خارجية”. 

