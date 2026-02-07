نائب كردي سابق: الطريق مازال مغلقاً بين حزبي بارزاني وطالباني بشأن رئاسة الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الكردي السابق جمال كوجر، السبت، أن الخلافات بين الحزبين الكرديين الحاكمين وصلت إلى مرحلة انسداد سياسي واضح، في ظل إصرار كل طرف على التمسك بمنصب رئاسة الجمهورية دون تقديم أي تنازلات.وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “الأفق السياسي بين الحزبين الحاكمين ما يزال مسدوداً، رغم تعدد الوساطات ومحاولات التهدئة التي لم تنجح حتى الآن في تقريب وجهات النظر”.وأضاف أن “إصرار الحزبين على المضي بمرشحيهما لرئاسة الجمهورية يعمق الخلاف الكردي ويؤدي إلى تصاعده، الأمر الذي ينعكس سلباً على مجمل العملية السياسية في البلاد”.وأشار إلى أن “مجلس النواب بات مطالباً بتحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حتى في حال غياب التوافق الكردي، باعتبار أن تعطيل الاستحقاق الدستوري لم يعد مقبولاً”.وبين أن “الإطار التنسيقي لا يرغب باتساع الفجوة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ويعمل على احتواء الخلاف ومنع انتقال تداعياته إلى بقية الملفات السياسية”.ولفت إلى أن “استمرار الانقسام داخل البيت الكردي يضع القوى السياسية أمام خيارات معقدة، ويهدد بإطالة أمد الشلل داخل البرلمان”.

