نائب: لا يمكن للبرلمان أن يبقى رهينة الخلافات الكردية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية

نائب: لا يمكن للبرلمان أن يبقى رهينة الخلافات الكردية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري حامد الموسوي، اليوم الاثنين، أن استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين حول منصب رئيس الجمهورية جعل البرلمان أمام مأزق دستوري، مشددا على أنّه لم يعد أمام النواب سوى التوجه نحو الفضاء الوطني لحسم هذا الاستحقاق عبر التصويت المباشر بعيداً عن التوافقات الحزبية. وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “غياب التوافق الكردي على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية تسبب في تعطيل انعقاد الجلسات وتجاوز المدد الدستورية المحددة لهذا الاستحقاق”، مضيفا أن “البرلمان لا يمكن أن يبقى رهينة الخلافات الحزبية وبالتالي فإن الخيار الوحيد المتاح هو الذهاب نحو الفضاء الوطني حيث يتمتع النواب بحرية التصويت”. وأضاف أن “هذا المسار سيمنح جميع الكتل النيابية فرصة لاختيار المرشح الذي يرونه مناسبا بعيدا عن الضغوط السياسية أو الحزبية”، مشيرا إلى أن”الذهاب نحو الفضاء الوطني يعكس إرادة البرلمان في الحفاظ على الدستور ومنع استمرار حالة الانسداد السياسي”. ولفت الموسوي إلى أن “تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ينعكس سلبا على استكمال تشكيل الحكومة الجديدة ويزيد من معاناة البلد”، مؤكدا أن “المرحلة المقبلة تتطلب قرارات جريئة من النواب لحسم هذا الملف وعدم ترك البلاد في فراغ دستوري”. وختم بالقول إنّ “كتلة بدر ترى أن اللجوء إلى الفضاء الوطني هو الحل الواقعي الوحيد إذا استمر الخلاف الكردي، لأن منصب رئيس الجمهورية يمثل استحقاقا دستوريا أساسيا لا يحتمل المزيد من التأجيل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *