نيجيرفان والسوداني يؤكدان على ضرورة الالتزام بالدستور لحماية مؤسسات الدولة

نيجيرفان والسوداني يؤكدان على ضرورة الالتزام بالدستور لحماية مؤسسات الدولة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بالدستور لحماية مؤسسات الدولة، واعتماد الحوار لديمومة النظام الديمقراطي في العراق.جاء ذلك في لقاء جمعهما على هامش مشاركة سيادته في ملتقى السلام والأمن في الشرق الأوسط/ MEPS 2025، الذي تعقده الجامعة الأمريكية بمدينة دهوك.ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فقد شهد اللقاء تبادل التهاني بمناسبة نجاح العملية الانتخابية، واستعراض المستجدات على الساحة الوطنية واستحقاقات المرحلة المقبلة.وشدد الجانبان على ضرورة العمل والتنسيق المشترك لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والإعمار، والالتزام بالدستور بوصفه المرجعية الأساسية لحماية مؤسسات الدولة وضمان حقوق المواطنين.كما وجرى خلال اللقاء التأكيد على الالتزام بالثوابت الوطنية، واعتماد الحوار للحفاظ على الاستقرار وديمومة النظام الديمقراطي، عبر تغليب المصلحة الوطنية العليا والتحلي بروح التضامن لتلبية تطلعات جميع أبناء الشعب العراقي وتحقيق أهدافه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *