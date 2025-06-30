وزارة التجارة:برنامج تحديث البطاقة التموينية سيستمر لغاية مطلع شهر آب المقبل

وزارة التجارة:برنامج تحديث البطاقة التموينية سيستمر لغاية مطلع شهر آب المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التجارة ،اليوم الاثنين، أن عدد المواطنين الذين حدّثوا بياناتهم حتى الآن تجاوز (33 مليون مواطن)، وسط انسيابية عالية في العمل وتعاون  من المواطنين في جميع المحافظات.وذكر المتحدث بإسم الوزارة محمد حنون في بيان، أنه “في إطار مشروع التحديث الشامل لبيانات المواطنين عبر تطبيق البطاقة التموينية الإلكترونية، اعلنت وزارة التجارة أن عدد المواطنين الذين حدّثوا بياناتهم حتى الآن تجاوز 33 مليون مواطن في جميع المحافظات”.وأضاف ” كما تم تسجيل أكثر من (1.5 مليون حالة حجب ذاتي) من خلال إبلاغ المواطنين عن حالات الوفاة أو عدم استخدامهم للتطبيق نهائيًا، وهو ما جرى تحديدًا في ست محافظات عراقية مما يعكس وعيًا متقدما لدى المواطنين ومساهمة فاعلة في حماية المال العام ومنع التكرار في البطاقات التموينية”.أكد حنون بحسب البيان أن “التطبيق سيبقى متاحا وميسرًا لجميع المواطنين حتى تاريخ الاول من آب المقبل كآخر موعد لإجراء التحديثات مع استمرار تقديم الدعم الفني والمساعدة للمواطنين في حال واجهوا أي صعوبات”، لافتا الى انه “تم تسجيل تعاون كبير في محافظات إقليم كردستان حيث تم تحديث بيانات أكثر من 60% من المواطنين في محافظات أربيل السليمانية دهوك وحلبجة خلال شهر واحد فقط في إنجاز يُحسب لأهالي الإقليم وفرق العمل الميداني”.ولفت الى ان “وزارة التجارة  تجدد تأكيدها بأن التطبيق الإلكتروني للبطاقة التموينية صُمم لخدمة المواطن أولًا عبر تسهيل إجراء النقل بين المحافظات والإضافة والحذف والشطر والإبلاغ عن حالات الوفاة وكل ذلك عبر الهاتف الجوال دون الحاجة إلى مراجعات ورقية مرهقة كما أن التطبيق يعد أداة فاعلة في منع التكرار في نظام البطاقة التموينية ووسيلة مهمة في إيقاف هدر المال العام فضلًا عن كونه مرنًا في معالجة مختلف المعوقات بما في ذلك المشكلات الأسرية وتسجيل الأطفال الجدد”.وأشار الى ان “وزارة التجارة تعلن أن كل محافظة تنجز مرحلة التحديث فيها، سيتم فيها إطلاق حزمة خدمات إلكترونية جديدة خاصة بالمواطنين دعما لتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في التوزيع “، لافتا الى ان “الوزارة تؤكد استعدادها لاستقبال جميع الملاحظات والاستفسارات الخاصة بتطبيق البطاقة الإلكترونية لضمان أعلى مستويات الشفافية والجودة في تقديم الخدمة”.

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