وزارة التخطيط:الإعلان عن نتائج التعداد الأولية منتصف الأسبوع الحالي

وزارة التخطيط:الإعلان عن نتائج التعداد الأولية منتصف الأسبوع الحالي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن الإعلان عن نتائج التعداد الأولية سيتم بحلول منتصف الأسبوع، فيما أشارت إلى أن هنالك مرحلة جديدة وصفتها بالتفصيلية ستستمر لمدة 20 يوماً.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للإعلام الرسمي ، إن “النتائج الأولية للتعداد لن تطول كثيرا، وفي منتصف الأسبوع من المتوقع أن يعلن عدد سكان العراق بعدد التعداد وسكان كل محافظة وسكان الحضر والريف وكل فئة عمرية”.وأضاف، أن “النتائج التفصيلية تحتاج لمدى زمني إذ أن هناك كم كبير من البيانات والخصائص منها الاجتماعية والصحة والسكن والتعليم والخدمات والعمل وهذه تحتاج تقريبا شهرين أو أكثر بقليل للإعلان عنها”.وتابع، أن “التعداد سينجز في مرحلتيه الأولى الخاصة بالحصر والترقيم والثانية التي اجريت يومي 20/21 تشرين الثاني وتكتمل اليوم، وتبقى لدينا المرحلة الثالثة الخاصة بالبيانات التفصيلية وستستمر هذه لعشرين يوماً، إذا سيقوم العدادون بزيارة الأسر مجدداً لأخذ بيانات عن الوضع الصحي والتعليم والسكن والخدمات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *