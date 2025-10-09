وزارة العدل: أكثر من مليارين دولار تم استنقاذها لصالح العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة العدل في بيان، اليوم الخميس، إن مجموع المبالغ التي تم استنقاذها من خلال كسب 32 دعوى قضائية وتحكيمية ودعاوى ضد العراق بلغت مليارين وخمسمائة وتسعة وتسعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعين دولاراً أمريكياً، إضافة إلى أربعين مليون يورو.وأضاف البيان أن تلك المبالغ كانت تطالب بها جهات أجنبية وشركات دولية في دعاوى رفعت ضد الدولة العراقية أمام محاكم وهيئات تحكيم دولية.

