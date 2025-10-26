وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أن صادرات البلاد من الخام تجاوزت 100 مليون برميل بإيرادات مالية بلغت نحو 7 مليارات دولار في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه “بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات 102، مليون و150 الفاً، و 362 برميلاً”.وأضاف البيان أن الإيرادات المتحققة من تلك الصادرات “بلغت 6 مليارات، و962 مليوناً، و124 ألف دولار”.

