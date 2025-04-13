يونامي تؤكد على استمرارها في مساعدة العراق

يونامي تؤكد على استمرارها في مساعدة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد 13 نيسان 2025 في قصر بغداد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيس بعثة يونامي السيد محمد الحسان .وتم، خلال اللقاء، بحث جهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في دعم التنمية المستدامة في البلاد، فضلا عن سبل التعاون بين الجانبين، إذ أكد رئيس الجمهورية أهمية الدور الذي تضطلع به البعثة الدولية في دعم التنمية في العراق ومواجهة تحديات المرحلة، مشيراً إلى حرص العراق على توسيع آفاق التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.من جانبه، نقل الحسان تحيات الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش إلى رئيس الجمهورية، معربا عن شكره لرشيد لدعمه جهود البعثة الأممية، وموضحاً سعي يونامي لتقديم المساعدة للعراق في المجالات التنموية والتعليمية والإنسانية وبما يرسخ أسس التعاون البناء بين الجانبين.

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