يونامي تؤكد على استمرارها في مساعدة العراق

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وزارة النفط: التوقيع على عقد تنفيذ الأنبوب البحري الثالث لتصدير النفط مع تركيا
البنك العربي الأردني يفتتح فرعه في بغداد
خبير اقتصادي: العراق سيستمر بتوريد الغاز من إيران إذا حصل إتفاق بين واشنطن وطهران
حزب طالباني:كلف الإنتاج النفطي في الإقليم وديون الشركات أمام السوداني
مصدر حكومي:وزير النفط الإيراني قريباً في بغداد لتصدير نفط بلاده على أساس أنه عراقي بوثائق مزورة
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- رياضية
اللاعب (باسم عباس) يدعو إلى تشكيل منتخب عراقي جديد لكرة القدم
اليوم..(3) مواجهات في دوري نجوم العراق لكرة القدم
اليوم..لقاء الزوراء والصقور ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم
يوم 15/4 المقبل موعد تتويج الأول في بطولة الخليج للأندية لكرة القدم في دهوك
فريق مصافي الوسط يحصد لقب الدوري العراقي للكرة الشاطئية
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- تحقيقات
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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نائب: الأحزاب السنّية ترفض التعديل الرابع لقانون الانتخابات
نائب:الفساد لن يغادر المؤسسات الحكومية طالما العراق تحت سلطة اللصوص
مصدر حكومي: السوداني سيزور عُمان لمنع الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لإيران
بأمر إيراني ..وزير الصحة يوجه بإرسال (36) طناً من المساعدات الطبيةإلى حزب الله اللبناني
الحرس الثوري يعترف بتزويد ميليشيا الحشد الشعبي بالصواريخ لضرب القواعد الامريكية وإسرائيل
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- اذاعة INN