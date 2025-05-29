(22) مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة

(22) مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، عزمها بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.وسوف يشمل ذلك إقامة مستوطنات جديدة وتقنين البؤر الاستيطانية التي أقيمت بالفعل دون تصريح من الحكومة.واستولت إسرائيل على الضفة الغربية خلال حرب عام 1967، ويريد الفلسطينيون أن تكون الضفة الجزء الرئيسي من دولتهم المستقبلية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *