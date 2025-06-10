إيران:العراق أكبر سوق لتصريف بضائعتنا

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نائب:وزارة المالية تمنح أراضي الدولة للمستثمرين خارج الضوابط
التعليم النيابية: الجامعات الأهلية خرقت ضوابط القبول
نائب:فساد كبير في المشاريع الخدمية
نائب إطاري يطالب حكومته بإخراج القوات الأمريكية من العراق
الضمير الإيراني الشابندر:لقائي بالشرع جاء لعدم تكرار الاعتداء على مكتب السيستاني في دمشق وفتح المجال أمام زيارة قبر زينب
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نائب إطاري:العراق بلا ماء بسبب إيران وتركيا والسوداني “ملتهي بولايته الثانية”
مستشار حكومي سابق:فساد بقيمة ملياري دولار بطلها السوداني
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نائب:السوداني ورئاسة البرلمان وراء تعطيل جلسات مجلس النواب
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
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