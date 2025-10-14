ائتلاف المالكي:الانتخابات ستجري في موعدها رغم أنف المقاطعين

ائتلاف المالكي:الانتخابات ستجري في موعدها رغم أنف المقاطعين
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، الثلاثاء، ان هناك توجه عام نحو اجراء الانتخابات وضمان عدم تأجيلها، لافتا الى ان تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر سيدخل البلد في متاهات صعبة.وقال اللامي في حديث صحفي، ان “الانتخابات ستجرى في موعدها والجميع عازم على ذلك، وفي حال وجود طرف يسعى للتأجيل فهذا يعني ان القضية متعلقة بالمستفيد منها، وهذه الاستفادة ستكون شخصية على حساب العراق وشعبه”.واضاف ان “اجراء الانتخابات في الموعد المحدد يمثل ضرورة ملحة للعراق، حيث ان اي محاولة للتأجيل او تأخير موعدها الى وقت اخر فأنه سيدخل العراق في متاهات دستورية ومشاكل وتفاصيل معقدة”.وبين ان “التحذيرات من محاولات تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر يأتي من اجل ضمان عدم ذهاب البلد الى خيارات صعبة، وبالتالي لابد من اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وابعاد اي محاولات لعرقلة هذه العملية”. 

