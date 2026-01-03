ائتلاف المالكي: المالكي الاوفر حظا لرئاسة الوزراء

ائتلاف المالكي: المالكي الاوفر حظا لرئاسة الوزراء
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف المالكي الإيراني الأصل المدعو  حيدر اللامي، اليوم السبت، أن قضية ترشيح رئاسة الوزراء محصورة حالياً بين نوري المالكي محمد الشياع السوداني، نافياً أي ترشيحات أخرى.وقال اللامي في تصريح صحفي، إن “المرشحان الفعليان والحقيقيان هما نوري المالكي و محمد السوداني، وكل من يدعي خلاف ذلك فهو أمر غير واقعي”.وأضاف أن “الحديث عن وجود أجماع أو أغلبية داخل الإطار التنسيقي لا يمكنه الإفصاح عنه، لكن المالكي هو الأوفر حظاً حتى هذه اللحظة”.وأشار اللامي إلى أن الإطار نفسه يقر بأن المرشحين الحقيقيين هما الشخصان المذكوران، حتى قبل الانتخابات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *