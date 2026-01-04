استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار لليوم السابع على التوالي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 145200 دينار عراقي لكل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت، 144500 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضا، حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 144750 دينارًا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 144050 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143950 دينارًا مقابل 100 دولار.