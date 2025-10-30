الأمن النيابية:السياسة الخارجية لحكومة السوداني لا ترتقي للمستوى الوطني

الأمن النيابية:السياسة الخارجية لحكومة السوداني لا ترتقي للمستوى الوطني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب حسين هاشم،الخميس، انتقادات لاذعة للسياسة الخارجية التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، معتبرًا أنها لم تتعامل بجدية مع ملف التواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، رغم التحذيرات المتكررة من اللجنة النيابية.وقال هاشم في تصريح  صحفي، إن “السياسة الخارجية الحالية، خصوصًا تجاه تركيا، لم تحقق أي مكاسب استراتيجية للعراق، سواء في ملف المياه أو في مواجهة التواجد العسكري التركي، رغم إعلان حزب العمال الكردستاني وقف عملياته المسلحة ونزع سلاحه، مما أزال المبررات التي كانت تتذرع بها أنقرة”.وأضاف أن “الحكومة لم تسجل أي تقدم ملموس في استعادة الحقوق العراقية على الصعيدين الأمني والمائي، كما أنها غضّت الطرف عن التدخلات السياسية التركية ودعمها لبعض الأحزاب، لا سيما السنية منها”.وأشار هاشم إلى أن “منح الشركات التركية امتيازات استثمارية داخل العراق يأتي في وقت تواصل فيه تركيا فرض حصار مائي وتجفيف الأنهار العراقية، ما يجعل العلاقة بين البلدين غير متوازنة وتصب في مصلحة أنقرة فقط”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *