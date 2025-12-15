الإطار:اجتماع الزعامة الإطارية لهذا اليوم لن يحسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حسم عضو الإطار التنسيقي رعد التميمي، الاثنين، الجدل حول إمكانية تسمية القوى في الإطار المرشح لمنصب رئيس الحكومة في جلسة اليوم.وقال التميمي في حديث  صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي ستعقد مساء اليوم جلسة مهمة لمناقشة عدة ملفات، أبرزها الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة”.وأضاف أن “الحديث عن إمكانية التوافق على اسم وطرحه من قبل الإطار لا يمكن في الوقت الحالي، لكون المشاورات لا تزال مستمرة، وهناك قائمة بالمرشحين، لكن يمكن القول إنه من المتوقع أن تتقلص هذه الأسماء مع مرور الوقت”.وأشار إلى أن “حسم اسم المرشح ربما يحتاج بعض الوقت، لكن جلسة اليوم تعتبر مهمة وفق رؤية الإطار، ولا توجد خلافات بين قوى الإطار، والعملية تجري بمرونة وانسيابية”.وأكد التميمي أن “كل المؤشرات تدل على أن تشكيل الحكومة سيلتزم بالتوقيتات الدستورية، التي نص عليها الدستور، والتي أعاد مجلس القضاء الأعلى التذكير بها أمس، بدءاً من عقد الجلسة الأولى، وصولاً إلى انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، وتكليف المرشح لمنصب رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة”.

