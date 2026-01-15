الإطار: الإعلان عن أسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بعد خروجه من “المطبخ الإيراني”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، الخميس، أن قوى الإطار ستعقد اجتماعاً مهماً الأسبوع المقبل لبحث ملف مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن الإعلان الرسمي عن الاسم وارد جداً.وقال عبد الهادي في حديث  صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي ستعقد خلال الأسبوع المقبل اجتماعاً مهماً بحضور القيادات لبحث عدة ملفات، في مقدمتها ملف مرشح الإطار لرئاسة الحكومة”، مبيناً أن “إعلان الاسم بشكل رسمي وارد جداً، لكن لا يمكن الجزم بهذه الخطوة حتى الآن”.وأضاف أن “قوى الإطار عازمة على طرح مرشحها في أقرب فرصة ممكنة، وبالتالي فإن الإعلان الرسمي هو وحده ما يمثل الموقف القطعي والنهائي لهوية رئيس الحكومة المقبلة”، مشيراً إلى أن “الحكومة القادمة ستكون أمام ملفات معقدة ومهام كبيرة، لا سيما الأزمة المالية”.وأوضح عبد الهادي أن “هوية رئيس الحكومة سترسم خارطة الطريق لطبيعة تشكيل الكابينة الوزارية ونِسَب مشاركة القوى السياسية، وفق المعايير التي أفرزتها انتخابات تشرين الثاني الماضي”. يذكر ان الاطار  مجموعة إيرانية100%.

