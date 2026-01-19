الاتحاد الإسلامي الكردستاني: لن نشارك في حكومة الإقليم الجديدة

الاتحاد الإسلامي الكردستاني: لن نشارك في حكومة الإقليم الجديدة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني والنائب السابق سليم همزة، اليوم الاثنين، أنهم لن يشاركوا في الحكومة المقبلة ولا في برلمان الاقليم، معتبرا أن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لن يستطيعوا تشكيل حكومة الاقليم والانسداد السياسي مستمر. وقال همزة في تصريح صحفي ،إن “موقف الاتحاد الإسلامية كان واضحا منذ البداية بعدم الدخول في أي حكومة قادمة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي انطلاقا من تقييمهم للوضع السياسي الحالي وعدم رضاهم عن الشخصيات المشاركة في الحكومة الحالية”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد يسعيان لتشكيل حكومة الإقليم بعيدا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكنهم يواجهون صعوبة في تشكيل الحكومة بسبب محدودية عدد مقاعدهم التي لا تتجاوز حوالي 40 مقعدا، مما يجعلهم بحاجة إلى دعم جماعات أخرى، بينها الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، لكن هذين الطرفين لن يشاركوا فعليا”. وأشار همزة إلى أن “خطوة الاتحاد الوطني تعتبر ورقة ضغط على الحزب الديمقراطي لمطالبة الأخير بتقديم تنازلات أكبر، لكنه استبعد أن يخضع الحزب لهذه الضغوط، مؤكدا أن صراع القوى الكردية في الإقليم ما زال معقدا وأن الاتفاقيات النهائية ما زالت بعيدة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *