الخارجية:لا نعرف أسباب طرد أثنين من دبلوماسينا في أمريكا!
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس ( 15 كانون الثاني 2026 )، توضيحاً بشأن الاجراء الامريكي الأخير تجاه دبلوماسيين عراقيين. وقالت الوزارة في بيان ، إنها “تابعت ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قيام السلطات الأمريكية باتخاذ إجراء يتعلق بدبلوماسيين عراقيين اثنين”، مضيفة أنها “تودّ أن توضح في هذا الصدد أنها تتابع الموضوع مع الجهات الأمريكية المختصة للوقوف على الأسباب والمبررات ذات الصلة”.وأشارت الى أن “ما ورد في بعض التغطيات الإعلامية تضمّن معلومات غير دقيقة من حيث توصيف الحالة، والمدد الزمنية، والمهلة المحددة للمغادرة”.وأوضحت وزارة الخارجية أن “الإجراء المتخذ لا يرقى إلى حالة (الطرد) بالمعنى القانوني والدبلوماسي، وإنما يندرج ضمن عدم الرغبة في الاستمرار بعمل أحد الدبلوماسيين على أراضيها”.وتابعت “كما أن أحد الدبلوماسيين المعنيين لا يزال يواصل مهامه بصورة طبيعية، وسيغادر نهاية الشهر الجاري”، مبينة أن “العلاقات العراقية–الأمريكية تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتُدار وفق الأطر والأعراف الدبلوماسية المعتمدة”.يذكر ان معظم العاملين في السفارات العراقية هم من أبناء أحزاب الحشد الإيراني والمتخلفين والفاسدين.

