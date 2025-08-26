الخارجية النيابية:السفراء الجدد من أقارب الزعماء السياسيين والفاشلين

الخارجية النيابية:السفراء الجدد من أقارب الزعماء السياسيين والفاشلين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الثلاثاء، اعتراضها على تمرير قائمة السفراء الجدد دون مناقشة فردية لكل مرشح، مؤكدة أن القائمة التي صوّت عليها مجلس الوزراء تواجه ملاحظات جدية ولن تمر داخل البرلمان.وقال عضو اللجنة حيدر السلامي في تصريح  صحفي، إن “اللجنة خاطبت رئيس مجلس الوزراء بطلب رسمي للحصول على أسماء السفراء الذين جرى التصويت عليهم، لكن حتى الآن لم تصل القائمة إلى مجلس النواب”.وأضاف أن “القائمة المسربة تضم عدداً من المرشحين غير المؤهلين وتشمل عوائل ومقربين من شخصيات وزعماء سياسيين، وهو أمر مؤسف”، مشدداً على أن “السفير يمثل العراق وينفذ سياسته الخارجية وليس سياسة حزب أو جهة معينة، خصوصاً أن قانون الخدمة الخارجية يحدد 75% من السلك الدبلوماسي من داخل الوزارة و25% من خارجها، بعيداً عن ترشيحات الأحزاب والكتل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *