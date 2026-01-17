آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
السفير الإيراني: العراق وإيران بلداً واحداً في ظل الحكم الشيعي
الطالباني وعبد الواحد يبحثان تشكيل حكومة الإقليم
البنك المركزي: الفشل والفساد جعل العراق دولة فاشلة ماليا
مصدر إيراني: العراق يقاتل سياسياً من أجل حماية إيران وفؤاد حسين سيزور طهران يوم غد
مصدر مطلع: الإطار ضد الشعب في ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة
مرصد اقتصادي:أكثر من (24) تريليون ديناراً العجز المالي في العراق والرواتب في خطر
اليوم ..أسعار صرف الدولار =148000 ديناراً
وزارة التخطيط:تشكيل (المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص)الأول في العراق
مستشار حكومي:العراق يمتلك آلاف المواقع الأثرية لم تفعل لخدمة الاستثمار السياحي
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
الجواز العراقي في الذيل عربياً منذ وقوعه تحت الحكم الإيراني
سافايا: مراجعة شاملة لتهريب الدولار وسرقة المال العام العراقي
مصدر سياسي: ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة جريمة بحق العراق وأهله واستخفافاً بالقضاء
مصدر مطلع: الإطار يبحث عن شخص ضعيف” لا يحل ولا يربط” لرئاسة الحكومة المقبلة
