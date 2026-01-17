السفير الإيراني: العراق وإيران بلداً واحداً في ظل الحكم الشيعي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم السبت، أن تجمعات الشعب العراقي في مختلف محافظاته تضامناً مع إيران أثبتت أن الجذور تتجاوز الحدود الجغرافية. وقال آل صادق في في حديث صحفي: “‏تجمُّعات أبناء الشعب العراقي الأصيل في مختلف المحافظات لإعلان الدعم والتضامن مع ‎إيران كانت مظهراً رائعاً للعلاقة الوثيقة بين الشعبين”.وأشار إلى أن “هذه التجمعات أثبتت الأمر من جديد أن جذورنا تتجاوز الحدود الجغرافية وهي متشابكة في معتقداتنا المشتركة”.

