السوداني:كثرة الزيارات الشيعية وخدمة الزوار من أولوياتي
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان، أن “السوداني ترأس، اجتماعاً خصص لمتابعة مشروع خط السكك الحديدية الرابطة بين مدينتي؛ كربلاء ، والنجف ، بحضور وزير النقل، ووكيل وزارة المالية، وعدد من المستشارين والمديرين العامين للدوائر المعنية“.وأشار السوداني خلال الاجتماع، إلى”أهمية هذا المشروع الحيوي للدولة والمواطن، إلا أنه للأسف تأخر كثيرا”، مؤكداً على”ضرورة العمل لتجاوز أي عقبات بيروقراطية تقف أمام إتمامه، وباقي المشاريع المهمة التي تقدم خدمة فاعلة للمواطنين، وتيسّر من حركة الانتقال بين المدن المقدّسة وإليها، وانسيابية الزيارات المليونية“.وبين، أن”المشروع هو جزء من استحقاق الخدمات في المدن وخدمتها، وسيسهم في تفعيل نشاط القطّاع الخاص، وزيادة كفاءة الانتقال بالسكك الحديدية، فضلاً عن التمهيد لربطها لاحقاً بباقي العتبات في بغداد وسامراء“.ووجه، بـ”إحالة المشروع إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، ورفع التعديل إلى مجلس الوزراء لإقراره“.

