السوداني:نعمل على إطلاق سراح العراقيين المعتقلين في السعودية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس السبت، ذوي أحد المواطنين العراقيين المحتجزين في السعودية، مؤكداً أن الحكومة العراقية تتابع باهتمام بالغ أوضاع العراقيين خارج البلاد، لاسيما المحتجزين في قضايا قانونية.وقال السوداني في بيان ، إن “الحكومة وانطلاقًا من التزامها الدستوري والإنساني، تتحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية أمن المواطنين العراقيين ورعاية مصالحهم، سواء داخل البلاد أو خارجها، والعمل على الحفاظ عليهم من كل ما قد يتعرضون له من ظروف طارئة أو قانونية“.وأكد أن “الحكومة العراقية تبذل جهوداً دبلوماسية وقانونية متواصلة عبر القنوات الرسمية، وتتواصل مع السلطات السعودية المعنية، بهدف تكييف الأوضاع القانونية للمحتجزين العراقيين والعمل على تسوية قضاياهم، بما يضمن إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، وفق الأطر القانونية المعمول بها“.يذكر ان السوداني لم يعرف نهائيا بقصة العراقيين المحتجزين في السعودية بل سمع بها بعد تظاهرة لذويهم في ساحة التحرير..وسبب الاحتجاز لرفعهم صور حسن نصرالله وهم في العمرة وقسم منها دعا لنصرته في مواقع التواصل الاجتماعي.