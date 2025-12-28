السوداني: أسعى لتحقيق السلام لإيران الحبيبة

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، عن مساعٍ  وصفها بأنها مهمة يقوم بها العراق لترتيب لقاء ثنائي بين إيران وأميركا في العاصمة بغداد لاستئناف الحوار بين الطرفين.وقال السوداني في لقاء متلفز، إن” الحكومة العراقية تقوم بمسعى مهم لترتيب لقاء ثنائي بين إيران وأميركا في بغداد لاستئناف الحوار، مشيرا الى انه” طرحنا على المبعوث الأميركي توم براك استثمار علاقتنا مع إيران من أجل استئناف التفاوض الإيراني الأميركي”.وتابع ان” الطرفين الأميركي والإيراني لا يرفضان استئناف الحوار لكن لكل منهما محدّدات”.وبين ان” وقوف إيران مع العراق في وجه الإرهاب ودعمها العملية السياسية هو ليس تدخلاً وتحكماً بقرار العراق”. واكمل” لم ألمس من إيران وصاية وتدخلاً في العراق والعلاقات قائمة على المستوى الرسمي والسياسي والشعبي لكنها ضمن مسار إيجابي”.وزاد ان” أميركا أيضاً ساعدت العراق ودعمت القوات الأمنية في محاربة “داعش” والآن نريد تنظيم هذه العلاقة معها”.

