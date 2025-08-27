مصدر برلماني:السوداني والمشهداني من كوارث العراق التدميرية

مصدر برلماني:السوداني والمشهداني من كوارث العراق التدميرية
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، الأربعاء، أن التصويت على قانون السفراء تم وفق “طبخة سياسية” شاركت فيها جميع الأطراف السياسية وبدعم من إدارة الدولة وبرعاية كارثة العراق محمد السوداني.وقال  المصدر، إن “جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على قانون السفراء تمت بطبخة سياسية شاركت فيها جميع الأطراف السياسية، ومهدت طريقها إدارة الدولة برعاية راعي الفساد وخراب البلاد الاطاري محمد السوداني، وتقاسم قادتها حصتهم من سفراء العراق، في واحدة من أهم المهازل التي شهدتها العملية السياسية”.وأضاف أن “رئيس المجلس محمود المشهداني أسهم بشكل فعال في تمرير القانون، موضحاً أن “قائمة السفراء عُرضت في مزاد علني لمن يدفع أكثر لشراء مناصب الخارجية، والسيرة الذاتية للمصوت عليهم لم يطلع عليها النواب، وتم التصويت بالاتفاق بين قادة الكتل السياسية وسط استياء واسع”.وأشار المصدر إلى أن “قادة الاحزاب السياسية أصروا على التصويت على قانون السفراء .

