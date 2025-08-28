السوداني يرعى المؤتمر العشرين لرؤساء أجهزة الحماية المدنية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رعى القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، المؤتمر العشرين لرؤساء أجهزة الحماية المدنية “الدفاع المدني”. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، رعى المؤتمر العشرين لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية في الدول العربية”.

