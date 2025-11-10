اللاعبين ريبين سولاقا وزيدان اقبال يلتحقان بالمنتخب العراقي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل لاعب المنتخب العراقي ريبين سولاقا، المحترف في بورت التايلاندي، وزيدان اقبال لاعب اوتريخت الهولندي، إلى الإمارات للانضمام إلى تدريبات المنتخب استعداداً لمواجهتي الملحق امام منتخب الامارات في الثالث عشر من تشرين الثاني الحالي.

وكان أربعة لاعبين محترفين قد التحقوا بصفوف المنتخب في الإمارات بوقت سابق وهم ايمار شير لاعب ساربسبورغ النرويجي، وعلي الحمادي المحترف في لوتون تاون الانكليزي، وزيد تحسين لاعب باختاكور الاوزبكي، وامير العماري لاعب كراكوفيا البولندي.

إلى ذلك، قالت مصادر، إن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اجرى اتصالات لإقناع اللاعب منتظر الماجد، بالانضمام إلى بعثة المنتخب بعد اعتذاره سابقاً بسبب تعرضه لوعكة صحية، حيث بادر درجال إلى التواصل مع اللاعب وعائلته قبل موعد سفر المنتخب المقرر يوم الثلاثاء المقبل.