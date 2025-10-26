المالية الاتحادية تصرف رواتب الإقليم لشهر آب الماضي

المالية الاتحادية تصرف رواتب الإقليم لشهر آب الماضي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان، اليوم الاحد (26 تشرين الاول 2025)، إيداع أكثر من 945 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي كردستان لشهر آب.وقالت الوزارة في بيان، إنه “تم يوم الأحد إيداع مبلغ (945,817,000,000) تسعمائة وخمسة وأربعون مليارًا وثمانمائة وسبعة عشر مليون دينار”.وأضافت، أن “هذا المبلغ جاء لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آب/أغسطس”.يذكر ان الاقليم يودع للخزينة الاتحادية 120 مليار ديناراً شهريا من إيراداته غير النفطية وتستلم المبلغ أعلاه من المالية الاتحادية وايرادات الاقليم غير النفطية تصل الى أكثر من تريليون وخمسمائة مليار ديناراً شهريا.. لكن حكم القوي على الضعيف وخيانة السوداني للعراق قبل بهذه المعادلة غير المتوازنة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *