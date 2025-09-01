المالية النيابية:السوداني خالف القانون في عدم إرسال جداول موازنة 2025

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، اتهامًا للحكومة بتأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، معتبرة أن هذا التصرف يعد مخالفة قانونية ودستورية صريحة.وقال عضو اللجنة، مصطفى خليل، في حديث  صحفي، إن “الحكومة خالفت نص المادة 77/ثانيًا بعدم إرسال جداول الموازنة للبرلمان”.وأضاف خليل أن “تأخر إرسال الجداول أدى إلى تعطيل الموازنة الاستثمارية والتشغيلية وأثر على مستحقات الموظفين”، مشيرًا إلى “استمرار الدعوى المقامة ضد الحكومة أمام الادعاء العام لمخالفتها المادة المذكورة”.ودعا خليل مجلس النواب إلى “استضافة الحكومة ومحاسبتها لعدم الالتزام بإرسال جداول الموازنة في موعدها المحدد”.

