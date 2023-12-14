المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف وحجب كافة المواقع الإباحية في جميع انحاء العراق

المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف وحجب كافة المواقع الإباحية في جميع انحاء العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، أمراً ولائياً بإيقاف وحجب كافة المواقع الاباحية في جميع انحاء جمهورية العراق.وقالت المحكمة في بيان ، انها “أصدرت امراً ولائياً بالعدد ( 325 / اتحادية /امر ولائي / 2023) بناءً على الطلب المقدم من قبل النائب باسم خزعل خشان المدعي في الدعوى المرقمة ( 325 / اتحادية /2023 ) المتضمنة طلبه اصدار امراً ولائياً بحجب المواقع الاباحية لحين البت بالدعوى المذكورة”.وأضاف ان “المحكمة قررت استناداً الى احكام المادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، الحكم بإلزام كل من وزير الاتصالات ورئيس هيأة الاعلام والاتصالات إضافة لوظيفتيهما بإيقاف وحجب كافة المواقع الإباحية في جميع انحاء جمهورية العراق، أمراً ولائياً ملزماً للسلطات كافة وصدر بالاتفاق”.

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