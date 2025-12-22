الوقت الضائع..السوداني يوجه بترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات

بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء، المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بقياس الأثر المالي للإجراءات الإصلاحية بترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات.

وذكر بيان لمكتبه ، أن السوداني، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، وشهد الاجتماع مناقشة إجراءات الوزارات والجهات الحكومة الخاصة بمخرجات الاجتماع السابق، التي تستهدف تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.

ووجه السوداني، بحسب البيان، الجهات المعنية بقياس حجم الأثر المالي بعد تطبيق الإجراءات الإصلاحية بترشيد الإنفاق وكذلك قياس حجم فاعليتها، مشدداً على تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

وأشار إلى أهمية المضي بخطوات الإصلاح الكفيلة بخلق مزيد من فرص العمل بالقطاع الخاص، وفتح الأبواب امام استثمارات جديدة بمختلف القطاعات لزيادة الإيرادات وتخفيف العبء عن الموازنة العامة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني أكد، يوم الخميس الماضي، ضرورة إجراء تقييم وإعادة هيكلة شاملة لجميع منظومات الإدارة الضريبية في العراق، وما تتضمنه من سياسات خاصة.