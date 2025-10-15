اليوم ..الشرع في موسكو لبحث العلاقات بين روسيا وسوريا

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يبدأ الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وتهدف الزيارة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الشرع إلى روسيا منذ توليه منصبه.

