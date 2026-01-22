اليوم..المنتخب العراقي لكرة اليد امام نظيره الكويتي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- يفتتح المنتخب العراقي لكرة اليد، اليوم الخميس، مبارياته في الدور الرئيسي من منافسات البطولة الآسيوية الثانية والعشرين، بمواجهة أصحاب الأرض المنتخب الكويتي.

وتنطلق مباراة العراق والكويت عند الساعة السادسة مساءً، على أرضية مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات الرياضية.

وتستضيف دولة الكويت منافسات البطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال، والتي تستمر حتى 29 كانون الثاني/ يناير الجاري، بمشاركة 15 منتخباً، حيث تعد البطولة مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027 المقررة إقامتها في ألمانيا.

وكان المنتخب العراقي قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق فوز مستحق على نظيره الصيني بنتيجة 27–22، قبل أن يحقق فوزه الثاني على المنتخب الأردني بنتيجة 26–21، فيما تلقى خسارته الوحيدة أمام المنتخب البحريني بنتيجة 18–34.

وشارك المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأردن والبحرين والصين، وتمكن من حجز بطاقة التأهل إلى الدور الرئيسي بعد أن حلّ ثانياً في مجموعته برصيد ست نقاط، خلف المنتخب البحريني الذي تصدر المجموعة بتسع نقاط.