تحالف السيادة يؤيد إجراء الانخابات بشرط تعديل قانونها

تحالف السيادة يؤيد إجراء الانخابات بشرط تعديل قانونها
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 بغدادم شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، الخميس، دعمه لخطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإجراء انتخابات مبكرة وفق معايير جديدة وقوانين عادلة.وقال الخنجر في تغريدة  “ندعم جميع الجهود المخلصة لإنقاذ العراق، ومعالجة حالة الجمود السياسي التي عطّلت الدولة ومصالح الشعب”.واضاف، “نعلن دعمنا لمضامين خطاب مقتدى الصدر نحو انتخابات مبكرة، ووفق معايير جديدة وماكنة وقوانين عادلة تسمح بمنافسة حقيقية”.ومساء امس دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة التي قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.

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