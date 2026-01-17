تحالف العزم:القوى السنية حسمت نحو 90% من خياراتها المتعلّقة بالمشاركة في الحكومة المقبلة

تحالف العزم:القوى السنية حسمت نحو 90% من خياراتها المتعلّقة بالمشاركة في الحكومة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو تحالف العزم، نجاة الطائي، الجمعة ( 16 كانون الثاني 2026 )، أنّ المجلس السياسي الوطني لم يتسلّم حتى الآن الاسم الرسمي لمرشّح قوى الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء، فيما أشارت إلى أنّ القوى السنية حسمت نحو 90% من خياراتها المتعلّقة بالمشاركة في الكابينة الوزارية المقبلة.وقالت الطائي في حديث صحفي، إنّ “المجلس السياسي الوطني، الذي يمثّل القوى السنية في العراق، لم يتلقَّ أي تأكيد رسمي حتى اللحظة بشأن هوية مرشّح رئاسة الحكومة المقبلة”، لافتةً إلى أنّ “المجلس سيتعامل مع هذا الملف وفق المعطيات الرسمية وليس استنادًا لما يُتداول في وسائل الإعلام”.وأضافت أنّه “حتى الآن لا يوجد تأكيد بأنّ الإطار التنسيقي حسم أمره باتجاه اسم محدّد”، مبيّنةً أنّ “المؤشرات المتوفّرة لدينا تشير إلى أنّ الإطار قد لا يعلن عن مرشّحه النهائي قبل حسم التصويت على منصب رئيس الجمهورية، وهو ما يبدو واضحًا في المشهد السياسي حاليًا”.وأوضحت أنّ “حسم منصب رئيس الجمهورية سيكون بوّابة الانتقال إلى مرحلة تحديد هوية مرشّح رئاسة الحكومة من قبل قوى الإطار التنسيقي”.وفي السياق ذاته، أكّدت الطائي أنّ “المجلس السياسي الوطني الذي يمثّل القوى السنية حسم خياراته بنسبة تصل إلى 90% بشأن طبيعة المشاركة في الكابينة الوزارية وتحديد المرشّحين”، مشدّدةً على أنّه “لا توجد أي خلافات في هذا الملف، وأنّ التفاهمات هي سيّدة الموقف في الوقت الراهن”.

