تحالف الفتح:بأمر “الإمام الغائب” عدم إقرار قانون الحشد الشعبي!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، الخميس، أن قوى الإطار التنسيقي أعطت الضوء الأخضر للتريث في المضي بإقرار قانون الحشد الشعبي داخل مجلس النواب بأمر الإمام الغائب نقلا عن وكيله الامام خامنئي المبلغ للزعامة الإطارية، لمصلحة مشروع المقاومة الإسلامية !!.وقال عبد الهادي في حديث  صحفي، إن “قانون الحشد الشعبي سيقر لاحقا بأمر الإمام الغائب أيضا بعد ان يجتمع مع وكيلة خامنئي ،وأضاف أن “الحشد الشعبي والحرس الثوري وحماس والحوثيين وحزب الله اللبناني هم جيوش الإمام الغائب التي ستحرر مكة والمدينة من الوهابيين ولا علاقة لتلك الجيوش بتحرير القدس فأمر تحريرها قبل يوم القيامة  بعدة ساعات!!. 

